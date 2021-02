Surpreendente: Sergio Ramos faz embaixadinhas 9 dias após cirurgia!

Exatamente no dia em que Gerard Piqué operou um milagre e já quase terminou sua recuperação três meses após a lesão no Wanda Metropolitano, Sergio Ramos surpreendeu a todos com um vídeo postado pelo 'El Partidazo de COPE'.

Apenas nove dias após a operação no menisco esquerdo, o jogador do Real Madrid já fazia embaixadinhas com a bola e avança a passos largos em sua recuperação.

A princípio, o zagueiro ficará um mês e meio afastado, mas essas imagens sugerem que sua vontade de voltar é grande e que pode obrigá-lo a se preparar antes do esperado.

No vídeo, que suscitou todo o tipo de comentários nas redes sociais, o jogador aparece fazendo embaixadinhas com aparente normalidade, embora com cautela.