Surto de Covid-19 no Fluminense: três titulares entre nove positivos

Exames realizados neste sábado pelo Fluminense detectaram nove casos positivos de Covid-19 no elenco. Três deles são titulares, segundo a informação publicada por 'Globoesporte.com'.

O clube ainda não se manifestou oficialmente, mas a publicação garante que eles estarão ausentes na partida da próxima segunda-feira, contra o Coritiba, pela 12ª rodada do Brasileirão.

No dia do jogo, o grupo fará novos exames, em testes que poderão aumentar a lista de infectados, já que o período de incubação do vírus pode levar a detecção dos casos a ocorrer apenas depois de alguns dias. Diversos jogadores tiveram contato inclusive dividindo quarto com os nove atletas nas últimas semanas.

Anteriormente, o time teve três casos confirmados de Covid-19: Welllington Silva, Nenê e Fred.