Sylvinho pede paciência com Arthur

Sylvinho Mendes, ex-lateral do Barcelona, elogiou seu compatriota do time catalão e disse que Arthur Melo é "um grande jogador" que tem "tudo" para ter sucesso.

"Trabalhamos com ele na seleção, ele tem projeção e qualidade. Pode jogar mais verticalmente e mais à frente do que costuma jogar. Ele é jovem e tem uma qualidade diferenciada", destacou no programa 'Què t'hi jugues' de 'SER Cataluña'.

O ex do Grêmio já deixou claro que sua intenção é permanecer e ter sucesso no Camp Nou. Sylvinho também acredita que o clube não deve deixá-lo ir, porque, aos 23 anos, ele ainda tem muito a oferecer.

"Arthur é um jogador jovem, está jogando no Barcelona e está melhorando. Ele pode crescer mais. Ele tem tudo", elogiou o ex-jogador do Barcelona, que treinou o Olympique de Lyon nesta temporada.