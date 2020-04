Taça da Liga de Portugal está ameaçada

O término atrasado da temporada 2019-20 exigirá medidas ainda mais drásticas para adaptar as datas do futebol português, também parado devido à pandemia do coronavírus.

Segundo o jornal 'A Bola', são fortes as probabilidades de a Taça da Liga cair do calendário desportivo. Decisão que, segundo a publicação, tende a valer por uma temporada, com a Taça sendo retomada no ano seguinte.

A sobrecarga de jogos após a interrupção e o ajuste com competições internacionais podem prejudicar a Taça da Liga. Além disso, será necessário levar em conta compromissos comerciais.

Essa é uma das possibilidades, mas tudo dependerá da evolução do problema de saúde e das decisões tomadas por Uefa e Fifa.