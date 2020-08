Taça de Portugal: próvaveis escalações de Benfica e Porto

Benfica e Porto decidem mais um título em Portugal! Assim como foi na Liga Portuguesa, agora o duelo se repete pela Taça de Portugal, que estará em jogo nesse sábado, em Coimbra.

Essa é a 80º edição da Taça de Portugal, com certeza a mais atípica de todas, devido a pandemia provocada pelo novo coronavírus e as restrições impostas por essa situação.

Do lado do Porto, Matheus Uribe e Iván Marcano são desfalques certos. Já Mbemba e Luís Díaz ainda são dúvidas no esquema de Sergio Conceição.

O Benfica de Veríssimo não terá Grimaldo, e muito provavelmente não contará também com Taarabt e Nuno Tavares, todos lesionados.

Benfica:

Odisseas Vlachodimos, André Almeida, Rúben Dias, Jardel, Nuno Tavares, Julian Weigl, Gabriel, Franco Cervi, Pizzi, Chiquinho e Carlos Vinícius.

Porto:

Marchesin, Alex Telles, Diogo Leite, Pepe, Wilson Manafá, Danilo Pereira, Sérgio Oliveira, Jesus Corona, Otávio, Moussa Marega e Tiquinho Soares.