Taça Rio 2020: quais times estão na semifinal do 2º turno do Carioca?

O Campeonato Carioca de 2020, marcado por polêmicas em meio à questão da pandemia da Covid-19, já está em sua reta final. O Flamengo, que já foi campeão da Taça Guanabara, garantiu a primeira posição geral do certame e agora precisa apenas levantar a taça da Taça Rio, o segundo turno do estadual carioca, que ficará com o título do certame sem a necessidade das grandes finais.

O Rubro-Negro, atual campeão carioca, brasileiro e da Libertadores, é o grande favorito, mas o futebol não permite celebrações antes da hora e a equipe comandada por Jorge Jesus precisa de mais duas partidas para confirmar ou não o seu 36º título de Campeonato Carioca: a semifinal e a final da Taça Rio.

Além do Flamengo, que já estava com a classificação assegurada, o Botafogo assegurou sua vaga nesta quarta-feira (01). O Glorioso não fez um bom jogo contra a Portuguesa da Ilha do Governador, mas o empate sem gols bastou para garantir a vaga nas semifinais apesar de alguns sustos sofridos pelos comandados de Paulo Autuori especialmente no segundo tempo.

Líder do Grupo B, com 9 pontos somados, o Fluminense entra em campo contra o Macaé, nesta quinta-feira (02), e apenas uma tragédia tira a classificação do Tricolor. Para a equipe treinada por Odair Hellmann não conseguir a vaga, apenas no seguinte cenário: derrota combinada à vitórias de Volta Redonda sobre o Resende e vitória do Madureira, que ainda precisa tirar uma diferença de nove gols no saldo, sobre o Vasco.

Campeonato Carioca 2020: confira a classificação geral

O Volta Redonda, vice-líder da chave, confirma sua classificação caso vença o Resende. O Madureira ocupa a terceira posição e enfrenta, também nesta quinta-feira (02), o Vasco da Gama (4º colocado). Ambos precisam vencer e torcer por tropeços do Volta Redonda para seguirem vivos no Campeonato Carioca.