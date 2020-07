Taça Rio: as prováveis escalações de Botafogo e Fluminense

Simultaneamente ao jogo entre Flamengo e Volta Redonda, Botafogo e Fluminense disputam a outra vaga para a final da Taça Rio. O jogo, marcado para as 16h deste domingo, terá transmissão da Rede Globo pela TV aberta, Premier e Sportv.

A vantagem é do Tricolor, por ter se classificado como primeiro de seu grupo. Por isso, o empate faz os visitantes deste fim de semana avançarem para a grande decisão.

O time treinado por Paulo Autuori voltou da quarentena com goleada sobre a Cabofriense, mas vem de empate em 0 a 0 contra a Portuguesa. O técnico diz ter confiança mesmo após somente 10 dias de treino presenciais.

O Fluminense de Odair Hellmann ainda não marcou gols após o retorno da competição e chega para a partida no Nilton Santos com o desfalque do zagueiro Matheus Ferraz pelo terceiro cartão amarelo. Nino, Digão e Luccas Claro são os nomes disponíveis para a função.

Prováveis escalações

Botafogo: Diego Cavalieri; Fernando, Marcelo Benevenuto, Kanu e Guilherme Santos; Caio Alexandre, Honda e Bruno Nazário; Luiz Fernando, Pedro Raul e Luis Henrique.

