Taça Rio: as prováveis escalações de Flamengo e Volta Redonda

O time de Jorge Jesus tem a vantagem do empate para avançar para a final. Com 100% de aproveitamento na Taça Rio, o Flamengo chega embalado por sua invencibilidade de qusae seis meses.

Gabigol, que desfalcou na última partida, deverá estar de volta contra o Volta Redonda neste domingo, às 16h, no Maracanã. A partida terá transmissão própria do Flamengo e não será televisionada.

O Volta Redonda tem seus motivos para chegar confiante. O time venceu por 3 a 0 contra o Fluminense no retorno do campeonato, vem de vitória por 2 a 1 contra o Resende e pegou a vaga que o Vasco deixou escapar. O time de Luizinho Vieira deverá ter a mesma escalação do último jogo.

Caso o Rubro-Negro conquiste a Taça Rio, será campeão carioca automaticamente por ter vencido a Taça Guanabara.

Prováveis escalações

Flamengo: Diego Alves; Rafinha, Rodrigo Caio, Léo Pereira e Filipe Luís; Willian Arão, Gerson, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabigol. Técnico: Jorge Jesus.

Volta Redonda: Douglas Borges; Oliveira, Heitor, Daniel Felipe e Luiz Paulo; Bruno Barra, Wallisson, Marcelo e Bernardo; Pedrinho e João Carlos. Técnico: Luizinho Vieira.