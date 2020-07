VÍDEO: Tadeu analisa amistosos para a volta do Goiás

No fim de semana, o Goiás derrotou o Capital-DF em amistoso de preparação para o retorno às competições, com o único gol sendo marcado por Heron nos acréscimos do segundo tempo. O time terá novos jogos-treino pensando na Serie A do Brasileirão.

"Espero que a dificuldade aumente, são adversários mais fortes, mas a expectativa é nossa equipe ir crescendo com ritmo de jogo. Estamos há praticamente 100 dias sem a equipe jogar. Progressivamente, ela vai pegar ritmo de jogo", disse o técnico Ney Franco recentemente, projetando essa retomada.

Os próximos amistosos serão contra Brasiliense e Cuiabá. Uma semana depois, o time inicia sua trajetória no Campeonato Brasileiro contra o São Paulo. Confira no vídeo o que diz o goleiro Tadeu sobre os trabalhos de preparação.