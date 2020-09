Apesar de jogar com um a menos desde o começo do jogo, o Esmeraldino conseguiu os três pontos diante do líder em uma atuação guerreira com um gol de Vinícius no Serrinha.

Confira no vídeo a entrevista do goleiro Tadeu após a vitória que deixou o Goiás com oito pontos na 18ª colocação. Na próxima rodada, o time de Thiago Larghi visita o Flamengo em partida marcada para 13 de outubro.