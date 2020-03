Tadic perdeu a cabeça e encarou seu próprio companheiro

A adrenalina de uma partida pode fazer com que alguns jogadores acabem perdendo a cabeça. Foi isso o que aconteceu com Dusan Tadic na partida do Ajax contra o Heerenveen.

Sergiño Dest lateral de apenas 19 anos, errou alguns lances e tirou o sérvio do sério. A gota d'água foi quando ele optou por uma jogada invidivual ao invés do passe.

Tadic reclamou e o americano respondeu, gesto que provocou a ira do capitão do Ajax.