Tagliafico está na mira do Barcelona

No Ajax após passar por Independiente e Banfield, Tagliafico voltou a estar na mira do Barcelona. Pouco antes do mercado de transferências na temporada passada, fontes próximas ao jogador confirmaram a 'BeSoccer' que havia contatos com os catalães caso estivessem interessados ​​em sua transferência. 'Mundo Deportivo' agora informa que é uma opção que a diretoria do Camp Nou vê com bons olhos.

O jornal aponta que o argentino está na lista dos jogadores observados pelo Barcelona e cotados para reforçarem a equipe para a próxima temporada. Ele pode ser o substituto de Junior Firpo, que ainda não convenceu com suas atuações em campo.

O valor de mercado do lateral-esquerdo é de 41,1 milhões de euros e seu contrato atual vai até 2022. Parece um investimento alto demais, já que o clube também sonha com Lautaro e Neymar e planeja a renovação de Messi.

O Chelsea também é apontado por rumores como outro interessado em Tagliafico.