Tagliafico se vê em outra liga mais competitiva

Nico Tagliafico é um dos jogadores mais valiosos do Ajax há vários anos. Desde que desembarcou na temporada 2017-18 vindo do Independiente, o argentino sempre foi uma peça importante na equipe de Amsterdã.

Numa entrevista recente ao 'AS', el reconheceu que se encontra numa boa fase e que no Ajax continua crescendo. No entanto, ele deixou a porta aberta para novos desafios: “Sei que em outra liga ainda mais competitiva posso continuar crescendo como jogador e experimentar. Estando em outro lugar, com outra cultura, com outro treinador e sistema de jogo, eu sei que vai servir muito para mim. Não sei quando, mas gostaria de mudar".

Ele também quis relembrar o tempo que passou no Real Murcia, equipe que jogou durante a temporada 12-13 por empréstimo do Banfield: "Foi uma boa decisão. Na segunda divisão naquela época havia grandes equipes como Villarreal, Almería, Racing, Valladolid e Elche. Serviu para mim como uma experiência, joguei muito e ficamos na Segunda Divisão. Acho que naquele ano me fez crescer como jogador".

Por fim, o de Buenos Aires refletiu sobre o que diria hoje ao Tagliafico que estreou no futebol profissional: “Diria para ele não relaxar, para continuar trabalhando e para continuar a realizar sonhos, porque sempre estive me propondo objetivos e cumprindo-os. Uns custam mais, outros menos, mas é preciso tentar".