Tagliafico teria sido oferecido ao PSG

Movimentos importantes estão surgindo no Parc des Princes. Nenhum grande investimento será feito no verão por conta do COVID-19, mas chegarão alguns jogadores.

Nicolás Tagliafico teria sido um dos sobrenomes para se juntar à agenda do PSG. Segundo o 'fichajes.com', o lateral esquerdo do Ajax teria sido oferecido.

Agora, no PSG, eles estariam avaliando seriamente essa opção. Porque Tagliafico é, sem dúvida, uma opção a considerar.

No Parc des Princes, eles praticamente assumiram a saída de Kurzawa. Tagliafico pode ser quem herda a posição que ele deixa livre.

Obviamente, segundo a fonte, no PSG eles não têm pressa. Eles querem avaliar com calma todas as opções. Não seria uma prioridade.