Tailson projeta a maratona de jogos com chance no Santos

O Santos já sabe exatamente quando será seu retorno a campo. A Federação Paulista de Futebol confirmou a partida contra o Santo André para às 19h15 da próxima quarta-feira. Quatro dias depois, o desafio será contra o Corinthians. Diante da expectativa da volta às competições, Tailson prevê semanas intensas.

“Com certeza será bastante corrido, muitos jogos, mas também vejo como uma oportunidade. O professor Jesualdo vai precisar do elenco, então será uma oportunidade boa para todos os jogadores e será importante estar pronto para aproveitar as chances”, afirmou o atacante.

O jogador de 21 anos contou como o técnico português vem conduzindo o trabalho com os mais jovens. "Ele vem conversando bastante com a gente, comigo e com outros meninos que vieram da base, e pediu para estarmos preparados para quando a oportunidade aparecer”, disse.

“Foi um período complicado, estávamos bem ansiosos para voltarmos aos treinos, mas nos cuidamos muito bem durante a quarentena e, agora, faltando menos de uma semana para a reestreia no campeonato, estamos muito focados nos treinamentos. Vamos atrás de bons resultados nos dois últimos jogos da fase de grupos para garantirmos nossa classificação”, finalizou Tailson.