Taison no Internacional: as últimas notícias do possível retorno

Um dos assuntos para o mercado brasilerio é a volta de Taison ao Internacional. O atacante já disse que não vai renovar o contrato com o Shakhtar Donetsk e não descartou o retorno ao clube que o revelou.

Desde que saiu do Inter, como campeão da Libertadores, Taison se firmou no futebol ucraniano. Antes de se estabelecer no Shakhtar, onde atua desde 2013, o atacante passou pelo Metalist. Hoje, porém, voltar ao Brasil é uma ideia que agrada ao jogador.

A possibilidade de um acordo entre o jogador e o Inter começou a ser especulada ainda no meio do ano, quando o Colorado era comandado por Eduardo Coudet, que cobrava reforços da diretoria. O jogador e o treinador até chegaram a trocar mensagens.

Internamente, porém, o assunto Taison é sempre tratado com muita cautela - ainda mais em meio às dificuldades financeiras agravadas pela pandemia da Covid-19. Todas as especulações de volta, e até mesmo conversas, foram negadas pelo clube.

À época, porém, Taison prometeu que poderia conversar oficialmente com o Internacional no final do ano - uma vez que, a partir de 1 de janeiro de 2021, já pode assinar um pré-contrato para o segundo semestre.

Em outubro o jogador chegou a se encontrar com Rodrigo Caetano, executivo do Inter, e reafirmar o desejo de voltar - algo bastante recorrente para o jogador, que nunca escondeu o carinho pelo time. As conversas, reveladas por ele mesmo ao canal do jornalista Luciano Potter, no Youtube, foram apenas iniciais, já que ele ainda está sob contrato com o Shakhtar, então, novamente, a possibilidade de novas tratativas no final de 2020 foi levantada.

Sem Coudet e com uma nova diretoria, o assunto voltou. No início de dezembro, antes do confronto com a Inter de Milão pela Liga dos Campeões, o jogador falou sobre seu futuro, e deixou o Inter como possibilidade.

"A gente conversou com o Inter, conversou com outras equipes também. Balanço mais [pelo Inter] por causa da minha família, que tá lá no Brasil e eu tô muito tempo aqui fora já. Espero poder sentar agora nas férias para decidir o melhor para o meu futuro", disse o atacante ao Esporte Interativo.

O impasse agora, segundo Alexandre Ernst, do Vozes do Gigante, é financeiro. Segundo ele, a ideia seria que o atacante de 32 anos voltasse ao Inter já em janeiro, antes do término de seu contrato no Shakhtar, para herdar a camisa 10 de D'Alessandro, que recentemente anunciou sua aposentadoria.

Para isso, porém, o clube teria que desembolsar um alto valor para tirá-lo do time ucraniano - isso além dos R$ 800 mil que o jogador pediu de salário, o que foi considerado alto pelo Inter. Porém, ainda segundo Ernst, trazer Taison de volta é obsessão da diretoria.

Com a pausa do Campeonato Ucraniano e da Liga Europa, que só voltam em fevereiro, Taison está em período de férias, que veio passar no Brasil, mas especificamente na casa de sua família, em Pelotas, no Rio Grande do Sul. A proximidade pode facilitar as conversas com o Inter.