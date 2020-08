OFICIAL: Takefusa Kubo é reforço do Villarreal

Já é uma realidade. Kubo jogará com Unai Emery no Villarreal. O acordo foi confirmado por ambas as partes na tarde desta segunda-feira. O japonês assinou um contrato de empréstimo por uma temporada.

O Real Madrid quer seguir dando chances para seu jovem de 19 anos ganhar experiência. Nesta temporada, atuou pelo Mallorca e demonstrou um bom nível em suas atuações.

Ele marcou quatro gols e deu quatro assistências nos 35 jogos disputados na primeira divisão sob o comando de Vicente Moreno, que o escalou em 24 partidas como titular.

Em função do potencial e do bom desempenho do asiático crescido no Barcelona, o gigante do Santiago Bernabéu segue apostando em seu futuro e oficializou uma operação que não inclui opção de compra.

Com contrato até 2024 no Real Madrid, Kubo seguirá na elite do futebol espanhol para continuar progredindo. Inclusive poderá jogar a Liga Europa no time de Emery e conquistar uma posição entre os 11 titulares.

Veja no vídeo a chegada do atacante japonês do Real Madrid ao Villarreal.