Tal pai, tal filho: os Cristianos treinam juntos

Cristiano Ronaldo quer deixar o seu legado no mundo do futebol. O português aproveita cada momento para orientar o seu herdeiro com exercícios de toque de bola.

Na ocasião, o jogador da Juventus compartilhou um vídeo em suas redes sociais onde ensina o seu filho a golpear a bola com precisão.

Cristiano já está na Itália depois de ter passado a maior parte da quarentena na Madeira. A espera da liberação para a retomada das atividades, o luso vai ajudando o seu aprendiz.