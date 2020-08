VÍDEO: Talles Magno mostra habilidade ao deixar Daniel Alves e Juanfran para trás

O Vasco venceu o São Paulo por 2 a 1 pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro com dois gols marcados de Germán Cano que levam o time à segunda posição com seis pontos em dois jogos. A equipe tem uma partida a menos após o adiamento do jogo de estreia contra o Palmeiras, que disputava a final do Paulista.

Em tal partida, Talles Magno fez um belo lance ao deixar Daniel Alves e Juanfran para trás. Um lance de talento que você confere no vídeo acima.