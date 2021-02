"Tanto faz ganhar de 1 a 0 ou de 6 a 4"

Que José Mourinho seja um treinador com uma personalidade única é um fato. O português passou de mais para menos no Manchester United, mas deixou a sua marca ímpar em vários jogadores de futebol.

Marcus Rashford, que explodiu com o treinador português, falou do seu tempo com Mourinho: "Foi um momento difícil na minha carreira, mas são aqueles momentos que te tornam um jogador melhor ou te destroem. O seu estilo de treino não era perfeito para mim, mas me fez melhorar como jogador e também como pessoa".

O internacional inglês insistiu em 'Sky Sports' na nova forma de ver o futebol que Mou lhe inspirou. “Foi um aprendizado muito importante para mim e sinto que entendi o futebol de uma forma diferente”, esclareceu.

“Na academia do clube, sempre se tratava de dar o seu melhor. Expressar-se e tentar marcar o máximo de gols que pudesse. Se você pudesse ganhar por 6-4, então sairia e tentaria ganhar por 6-4, mas com José aprendemos que ganhar de 1 a 0 é o mesmo que ganhar de 6 a 4", reconheceu.

Depois de se estrear no Manchester United sob o comando de Louis Van Gaal, Marcus Rashford mudou-se para a equipe de José Mourinho, treinador com quem jogou 52 partidas em cada uma das duas temporadas completas em que esteve no comando.