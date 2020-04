Tavares, do Benfica, é detido por dirigir sem permissão durante confinamento

Tavares estrelou em uma situação embaraçosa. A polícia o parou em um túnel quando ele estava dirigindo e o deteve por não ter permissão para conduzir. Em confinamento, apenas quem realmente precisa pegar o carro pode fazê-lo, e o jogador não era deste grupo.

O caso aconteceu no domingo, 5 de abril. Os policiais o detiveram no túnel e perguntaram se ele tinha algum motivo essencial de necessidade para estar dirigindo. Ele acabou confessando que não, embora não tenha revelado para onde estava indo.

Tiago Pinto, gerente do clube, acompanhou-o ao escritório de tráfego para conversar com as autoridades e acompanhá-lo. Acabou sendo liberado, mas não sem advertência, multa e punição pelo Benfica. O próprio Pinto confirmou isso.

"Será aberto um processo disciplinar correspondente ao ato tão infeliz e imprudente do jogador, embora seja a primeira vez que David Tavares se coloque nessa situação", disse o técnico, de acordo com a fonte citada.