Tchê Tchê faz as vezes de Luciano no São Paulo e é exemplo ideal dos 'coringas do Diniz'

O São Paulo conquistou uma importante vitória nessa quarta-feira (16). No Morumbi, o time da casa bateu o Atlético Mineiro e devolveu os 3 a 0 do primeiro turno. Agora o Tricolor está isolado na liderança do Brasileirão com sete pontos de vantagem. Sem Luciano, Fernando Diniz surpreendeu e colocou Tchê Tchê como atacante no lugar do artilheiro e a ousadia deu certo.

Praticamente todas as prévias do jogo apontavam que Pablo seria o substituto de Luciano, que se lesionou no clássico contra o Corinthians e deixou a torcida são-paulina preocupada. Porém, quando a escalação foi divulgada uma hora antes do jogo, notou-se que apenas Brenner tinha entrado como titular.

Porém, quando a bola rolou, em pouco tempo notou-se que Tchê Tchê estava jogando mais avançado, como um atacante e esse acabou sendo um dos pontos fundamentais do jogo. Pois logo se percebeu que a marcação do Galo ficou perdida com a liberdade de movimentação que foi dada a Tchê Tchê.

Foi dele a jogada e a assistência para o primeiro gol. Dessa forma, o jogador ex-Palmeiras confirma duas coisas: a própria vocação polivalente que o faz jogar em quase qualquer posição; e o meme que tem circulado nas redes sociais sobre os "coringas do Diniz".

No Morumbi, na noite dessa quarta-feira, Tchê Tchê, que já foi lateral, volante e meia foi a própria personificação de que um time que quer brigar por títulos precisa de atletas corajosos e que topem o desafio de jogar fora de suas zonas de conforto.

Seria óbvio e até esperada a participação de Pablo, que acabou entrando já no final do jogo, mas a entrada de um jogador mais leve e rápido trouxe a mobilidade que o ataque precisava sem seu principal artilheiro.

Os "coringas do Diniz" fizeram, talvez, a melhor partida desse Brasileirão e venceram com autoridade o vice-líder do certame. Agora, isolado na liderança, o time do Morumbi precisa apenas de si para continuar a perseguir o sonho do heptacampeonato nacional.