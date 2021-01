Tchê-Tchê "salva" Fernando Diniz e lembra: "só dependemos de nós"

Com Luciano lesionado, Fernando Diniz optou por colocar Tchê-Tchê entre os titulares no empate em 1 a 1 com o Athlético-PR neste domingo (17), na Arena da Baixada. O jogador voltou ao time após a polêmica discussão com o treinador, na goleada sofrida por 4 a 1 para o Red Bull Bragantino.

Curiosamente, Tchê-Tchê salvou a pele de Fernando Diniz ao anotar o gol de empate diante do Furacão. O empate garantiu a liderança ao São Paulo por pelo menos mais uma rodada. Se não fosse o tento, o Tricolor somaria a terceira derrota seguida na competição.

Na saída de campo, Tchê-Tchê, que foi eleito o craque do jogo pela transmissão, falou das dificuldades nos últimos dias e frisou que o São Paulo depende apenas de si mesmo.

"Só eu e minha família sabemos o que temos passado nos últimos tempos. Agradecer a eles. Sobre o jogo, sabíamos que seria muito difícil, a equipe do Athletico é bem armada, ainda mais jogando aqui, que a bola corre mais. Acabamos tendo um erro coletivo, não só individual, saímos atrás, mas é importante somar pontos nessa reta final. Só dependemos de nós. É descansar agora e pensar no Inter"

Com 57 pontos na tabela de classificação, o São Paulo vai encarar o Internacional, na quarta-feira (20), no Morumbi.