"Te amo, papai, te amarei e te defenderei por toda minha vida"

Diego Armando Maradona disse adeus. Isso prejudica o mundo do futebol, mas também sua família. Sua filha Dalma dedicou uma extensa mensagem a ele em sua conta oficial do Instagram que foi acompanhada por uma fotografia na qual os dois aparecem enquanto ela coloca flores por dentro de seu meião.

Confira a mensagem completa:

“Sempre tive muito medo da minha morte, mas hoje não tenho mais... porque sei que esse vai ser o momento em que vou te ver de novo e te abraçar de novo! Já estou com saudades, pai! Vou aguentar aqui , sem aquela parte do meu coração que você levou ontem! Como você sempre me pediu, eu vou cuidar da jabru e do seu pompom favorito porque você sempre me deu responsabilidades desde que me conheço por gente!

Vou te amar e te defender por toda a minha vida porque te agradeço pela vida compartilhada. Estou destruída, mas vou seguir em frente. Espere por mim aí. Nós vamos nos ver, enquanto eu pratico 'Y Cómo es él' (música) para que, quando eu te ver, a gente possa cantá-la de novo juntos gritando.

Bem, você em realidade cantando lindamente e eu gritando. Te amo papai! Vou te amar e te defender por toda a minha vida. E, se a sua neta quiser ligar para você por vídeo chamada como faziam, vou morrer por dentro, mas fique calma, vou contar a ela exatamente quem você foi, quem você é e quem você será para sempre. Porque você tinha isso... não precisa de muito para te amar.

Juntei minhas peças e não consigo imaginar como será minha vida sem você... Não consigo. Mas aqui estou eu, com o melhor marido do mundo e uma filha que vai me obrigar a seguir em frente. A vida é estranha, então nos vemos em breve. Estou trazendo margaridas para enfeitar seu meião de jogador e, por favor, olhe para mim de novo com aquele amor que você vê na foto. Eu te amo para sempre".