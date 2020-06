Tebas insiste: Neymar não voltará ao Barcelona!

O presidente da LaLiga, Javier Tebas, conversou com várias mídias internacionais sobre o mercado de transferências, que será aberto em 1º de julho e explicou que não acredita que Neymar retorne a Barcelona.

"As operações do tipo Neymar não acontecerão", disse o executivo-chefe da competição espanhola, que esclareceu que isso se deve à crise econômica causada pela paralisação por conta do COVID-19.

Tebas esclareceu que "é evidente que haverá menos transações" e que "haverá uma ou outra operação importante, mas não tantas e nenhuma como antes".

"É provável que as operações de troca de um grande jogador de um clube por outro grande jogador ocorram", explicou Tebas, sem especificar um caso em que esse tipo de operação poderia ser realizado.

Tebas está bastante ciente de que as trocas prejudicam a própria organização. "Pode haver acordos de troca, mas isso não contribui com dinheiro para a Liga. É claro que haverá menos contratações em dinheiro e mais trocas", insistiu.