Com sete pontos e na liderança do Grupo E, ao lado do Grêmio, o Inter visita nesta terça-feira o América de Cali em jogo válido pela quinta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores de 2020.

Em entrevista prévia à partida, o técnico Juan Cruz Real analisou o adversário brasileiro e vê na equipe de Eduardo Coudet um time preparado para a competição continental.