Técnico do Atalanta estava com COVID-19 quando comandou o jogo contra o Valencia

Gian Piero Gasperini, treinador do Atalanta, voltou a comentar as oitavas da Liga dos Campeões entre a equipe da cidade de Bérgamo e o Valencia.

Muito se escreveu sobre esses jogos e agora se sabe que o técnico italiano estava doente na partida de volta, provavelmente com coronavírus.

Ele explicou ao próprio 'La Gazzetta dello Sport': "Eu tinha o coronavírus. Senti-me mal antes do jogo contra o Valencia e no dia da partida foi ainda pior. Sem febre, mas foi um desastre. Nunca me fizeram o teste de PCR, mas a análise sorológica confirmou que eu tinha a doença".

"Eu não tinha uma boa cara no banco. Depois de Valência, nas duas noites seguintes em Zingonia, dormi pouco. Não tive febre, mas senti os ossos quebrados. Lá fora, a cada dois minutos uma ambulância passava. Parecia guerra", continuou Gasperini.

"Eu havia perdido o paladar, mas não sabia que tinha o vírus. Em seguida, testes sorológicos de algumas semanas atrás confirmaram: eu tinha o COVID-19", continuou o treinador da Atalanta.

Poucos dias após o jogo, vários jogadores do Valencia deram positivo e agora se sabe que Gasperini, se tivesse tido contato com eles, poderia tê-los infectado.

O técnico da equipe de Bergamo, sim, defende que o futebol novamente o mais rápido possível: "Algumas pessoas pensam que retornar ao campo é imoral depois do que aconteceu e corre o risco de acontecer novamente. Mas é o único caminho para voltar ao normal. É claro que não gosto de jogar sem torcedores e também o fato de que são permitidas cinco substituições".