Técnico do Espanyol recebeu oferta de renovação dois dias antes de ser demitido!

Para surpresa e descrença de todos, o Espanyol anunciou a demissão de Abelardo, apenas 24 horas antes de receber o Real Madrid na LaLiga (confira as prováveis escalações das equipes para o jogo clicando aqui). Uma demissão que ninguém esperava e que causou a chegada de Rufete ao banco de 'periquitos'.

Um Rufete que se torna o quarto técnico da equipe catalã nesta temporada incomum e que sucederá Gallego, Machín e Abelardo, o que se traduz em três grandes demissões em apenas oito meses.

Como recorda o jornal 'AS', é a primeira vez desde 1989 que quatro técnicos passam no banco do Espanyol em um único percurso. Na temporada 1988-89, ocorreram até três mudanças no banco de reservas.

Javier Clemente iniciou a campanha, mas durou até a 23ª rodada. Então foi ao banco Pepe Mauri, uma história que durou apenas cinco rodadas. Depois de Mauri, Raúl Longhi assumiu o comando do banco, já que o treinador anterior teve de ser hospitalizado devido a fortes dores nos rins.

Mauri não retornaria mais ao banco, então a reta final da temporada foi liderada pela equipe formada por José María García de Andoin, Ángel 'Pichi' Alonso e o próprio Longhi.

Sobre esta surpreendente partida de Abelardo, o portal 'Marca' assegura algo totalmente surpreendente. E é que o jornal espanhol publica que Gelu Rodriguez, o agente do técnico, se reuniu com os líderes do Espanyol nesta quinta-feira, negociando nada mais e nada menos do que sua continuidade à frente do time catalão.

Aparentemente, houve até rumores de números diferentes, dependendo se o treinador conseguiu permanecer na Primeira Divisão ou finalmente acabou indo para a Segunda. Ambos os lados decidiram se reunir novamente mais tarde, quando a temporada já estava chegando ao fim.