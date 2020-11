Técnico do Milan testa positivo para Covid-19

O Milan confirmou neste sábado que seu treinador está infectado com coronavírus. Stefano Pioli testou positivo, passa bem e já iniciou período de isolamento social.

"O técnico Stefano Pioli testou positivo para Covid-19 após um teste rápido realizado na manhã de hoje. As autoridades de saúde foram informadas, e o técnico, que não mostra sintomas, entrou em quarentena em casa", comunicou o clube.

O Milan ainda informou que todos os outros exames realizados com os profissionais do futebol tiveram resultado negativo. Apesar disso, as atividades da equipe foram suspensas e serão retomadas na segunda-feira.

A próxima partida do time milanês, líder do Campeonato Italiano, está marcada para o domingo (22 de novembro), em visita ao Napoli.