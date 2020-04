Técnico do São Paulo diz que Cavani não é utopia

Cavani é um dos nomes próprios da próxima janela de transferências. O contrato do uruguaio com o PSG vai até o final desta temporada e vários clubes trabalham para contar com os seus serviços.

Napoli, Atlético de Madrid, Peñarol, Flamengo, Palmeiras, Internacional e agora o São Paulo já foram citados como interessados no matador. O técnico do Morumbi se manifestou nesta segunda-feira a respeito.

"Não existe utopia do Cavani no São Paulo. Os clubes brasileiros já reuniram condições para trazer grandes jogadores para o futebol brasileiro. Quem imaginaria que o Ronaldo Fenômeno jogaria no Corinthians ou o Daniel Alves no São Paulo? O Daniel tem mercado na Europa até hoje", declarou Fernando Diniz à TV Gazeta.

No entanto, o técnico admite que não seria um reforço fácil de buscar: "Sempre existe a possibilidade. Não sei se o São Paulo vai trazer ou não, a engenharia financeira é sempre difícil, mas às vezes as coisas acontecem. Se ele pudesse vir, é claro que ficaríamos muito felizes".

O superintendente de relações institucionais do São Paulo, Diego Lugano, falou em recente entrevista a 'Club Octubre', da Argentina, sobre a possibilidade de Cavani jogar no Morumbi.

"Acho que, antes do Boca, ele vem comigo para o São Paulo. Eu falo sobre isso há muito tempo, anos atrás, não é de agora ... O que eu vou responder? O que você acha?", disse Lugano.

Lugano e Cavani jogaram juntos pela Seleção do Uruguai, além de Daniel Alves ter sido companheiro do craque no PSG.