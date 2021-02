Técnico do Tigres sobre Palmeiras: "Não temos medo de ninguém"

Nesta manhã de quinta-feira (4), o Tigres estreou no Mundial de Clubes da Fifa com vitória por 2 a 1 sobre o Ulsan Hyundai, da Coreia do Sul, e está classificado para a semifinal da competição, onde enfrentará o todo poderoso Palmeiras, campeão da Copa Libertadores.

Favorito na disputa, mesmo que o time mexicano seja considerado um dos mais fortes do continente, o Verdão entrou direto na semifinal e parte de sua torcida já falava sobre um possível confronto contra o Bayern, na grande decisão. Mas para chegar lá, os paulistas precisarão passar pelo campeão da Concacaf.

Apesar da qualidade, inegável, do vencedor da Libertadores, o Tigres não parece temer jogar contra os sul-americanos. Após bater na trave três vezes nas últimas quatro temporadas - na decisão da Liga dos Campeões da Concacaf -, os mexicanos irão com tudo em busca da primeira final de Mundial de Clubes em sua história.

Até mesmo o treinador da equipe, o brasileiro Tuca Ferretti, descartou qualquer favoritismo do Palmeiras e detalhou a mentalidade do elenco em busca da final inédita.

"O Palmeiras merece todo o nosso respeito, igual o Ulsan, mas da mesma forma que nós não podemos menosprezar alguém, não podemos supervalorizar outros", explicou o treinador, na entrevista coletiva após a vitória sobre os sul-coreanos. "Não temos medo de nada."

Contando com os gols do artilheiro André-Pierre Gignac, além de um elenco de apoio de luxo, o Tigres terá que enfrentar o poderoso grupo do Palmeiras, incluindo várias de suas jovens promessas, o veterano Luiz Adriano e os pilares defensivos Gustavo Gómez e Weverton, em um duelo que já promete pegar fogo, caso as primeiras indicações se confirmem.

O Palmeiras enfrenta o Tigres neste próximo domingo (7), às 15h (de Brasília), no Estádio da Cidade da Educação, pela semifinal do Mundial de Clubes da Fifa, valendo uma vaga na decisão do torneio.