United encara o RB Leipzig com meta para avançar na Champions

O Manchester United recebe o RB Leipzig nesta quarta-feira em jogo válido pela segunda rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões de 2020/21.

Após estrear com vitória (2 a 1) fora de casa contra o Paris Saint-Germain, o time de Ole Gunnar Solskjaer volta para casa em busca de mais três pontos.

Na véspera da partida, o treinador concedeu entrevista coletiva e afirmou que espera garantir uma vaga antecipada atingindo a meta de 10 pontos - confira o depoimento no vídeo acima.

Solskjaer também falou sobre a disputa por vaga na equipe titular, citando o nome de Donny van de Beek, maior contratação do clube na última janela de transferências (38 milhões de euros).

O técnico vem recebendo críticas devido às poucas oportunidades dadas ao holandês, que foi escalado entre os titulares em apenas duas das sete partidas disputadas até agora.

"Acho que isso diz muito da qualidade que temos no nosso plantel. Entendo que os comentaristas têm que falar de alguma coisa, mas é preciso perceber que não é preciso ser titular para se ser um membro importante do plantel. Eu não fui titular muitas vezes no Manchester United, mas acho que todos os meus ex-colegas conseguem concordar que era um jogador importante no plantel. O mais vai acontecer com o Donny, vai ter um papel relevante, não se preocupem", explicou.