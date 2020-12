Técnico do United rebate empresário de Pogba: "isso é um esporte coletivo"

Paul Pogba voltou ao Manchester United com a possibilidade de ser o melhor do mundo no radar. No entanto, quatro anos depois, são mais polêmicas do que conquistas de fato. E, agora, a história pode estar perto do fim.

Em entrevista ao Tuttosport, Mino Raiola, agente do jogador, confessou que Pogba deixará o clube inglês em breve."Eu posso dizer que acabou para Paul Pogba no Manchester United", afirmou o agente.

Sobre o caso, Solskjaer falou em coletiva após seu time ter sido eliminado da Champions League pelo RB Leipzig.