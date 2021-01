Cavani acabou sendo punido por conta de post considerado ofensivo no Instagram e foi punido com três jogos de suspensão.

O uruguaio poderá entrar em campo apenas no dia 20/01, quando o Manchester United visitará o Fulham pela 18ª da Premier League.

No vídeo acima, você confere um trecho da coletiva com Solskjaer, onde ele fala sobre a volta do uruguaio.