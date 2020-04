Telles e Achraf, os laterais favoritos para o PSG

No PSG, as laterais devem ser alvo de investimento na próxima janela de transferências. Em meio às incertezas sobre os rumos do futebol devido à pandemia, o clube observa duas opções com olhar especial: Alex Telles, do Porto, e Achraf Hakimi, emprestado ao Borussia Dortmund pelo Real Madrid.

De acordo com a 'Rádio Gaúcha', o PSG já teria avançado nas negociações por Alex Telles, o que renderia um reforço para os cofres de Grêmio e Juventude, ex-clubes do brasileiro.

O brasileiro custaria 20 milhões de euros e ocuparia o lugar de Kurzawa, cujo contrato termina em junho e não deve ser renovado.

Achraf Hakimi também é apontado como possível reforço para Thomas Tuchel. A imprensa local afirma que Leonardo considera o marroquino a peça ideal para reforçar o sistema defensivo do PSG.