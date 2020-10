Telles ficou de fora da Champions devido ao COVID-19

O coronavírus parece estar mais ativo do que nunca. Os positivos continuam crescendo nos mais distintos clubes do mundo.

Telles é um dos jogadores que sofre com o COVID-19. Ole-Gunnar Solskjaer confirmou que o brasileiro testou positivo e, por esse motivo, não esteve presente na goleada de 5 a 0 do United no RB Leipzig.

"Está a pouco tempo fora. Testou positivo nos últimos exames", revelou em declarações ao clube. Telles não apresenta sintomas e o técnico espera que volte em breve.

"Telles se encontra bem, não apresenta sintomas. Só queremos voltar a contar com eles", concluiu Solskjaer.