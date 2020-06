"Temos 11 finais e ganhamos as duas primeiras"

Zinedine Zidane concedeu entrevista à imprensa de forma telemática após o treinamento deste sábado, véspera da partida contra a Real Sociedad e um dia após o Barcelona empatar contra o Sevilla, resultado que dá ao Real Madrid a chance de empatar em pontos na liderança.

O treinador analisou o jogo frente à Real Sociedad, pela 30ª rodada, que será realizada no estádio Reale Arena às 17h no horário de Brasília e às 21h na hora portuguesa. "Depois dos dois jogos que fizemos, ambos muito bons em termos gerais, vamos com a mesma intenção: procurar recuperar e preparar bem o jogo, apesar de termos poucos dias. Estamos bem e temos que continuar nesta linha", comentou Zidane.



"É o primeiro jogo fora de casa e frente a uma equipa muito boa, que está a fazer uma campanha fenomenal e vai criar-nos dificuldades, mas nós queremos fazer as coisas bem. Temos 11 finais e ganhámos as duas primeiras. Só pensamos fazer as coisas da melhor maneira e dar o máximo em campo", acrescentou.



Sobre Asensio, Zidane projetou os próximos passos de modo ponderado. "Um passo de cada vez. Temos tempo e não se pode pensar que tem de jogar sempre todos os jogos. Depois da grave lesão, terá de ser passo a passo. Estamos muito satisfeitos com o seu regresso, mas é preciso manter a tranquilidade", disse o técnico.



Adversário neste domingo, Odegaard, emprestado pelo Real Madrid, também foi alvo de pergunta ao técnico. "É nosso jogador e isso é bom, pois é muito jovem e representa o presente e o futuro. Está a fazendo tudo bem na Real Sociedad, mas não vou divulgar aquilo que vamos fazer com ele. Este ano joga em outro clube e no futuro veremos o que o nosso clube irá fazer. Conhecemo-lo muito bem. A parte boa é aquilo que está aproveitando bem esta época na Real Sociedad", avaliou Zidane.