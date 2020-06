"Temos confiado em Lemar, agora depende dele..."

O Atlético de Madrid voltou forte após a pausa. E Simeone espera que continuem assim contra o Alavés, seu próximo rival.

Questionado sobre se Lemar terá um lugar nos onze iniciais, Cholo respondeu honestamente: "Nós apostamos e ainda estamos apostando nele. Esperamos que ele expresse em campo o que ele mostra no treinamento. Ele jogou jogos importantes. Cabe a ele conseguir se reivindicar. Ele tem condições para isso, já mostramos que confiamos nele".

Simeone está focado no Atlético, ele não se importa com o que os outros fazem. "Não podemos pensar no resto. Sempre esperamos o melhor de todos. Não estou com raiva de ver Real e Barça lutando pela LaLiga, de jeito nenhum", afirmou.

Simeone falou também dos pontos que os rojiblancos deixaram no caminho antes da última classificação: "Não considero isso significativo. Entendo que não pudemos ser contundentes e, quando não fomos, as partidas são longas. Todas as equipes são competitivas, estejam elas no alto ou baixo na tabela", analisou.

Finalmente, ele previu um confronto duro contra o Alavés. "Eles precisam, mas estão perto do objetivo. Perderam os dois últimos jogos, mas em ambos ficaram com dez e isso não é algo simples. Eles trabalham muito bem na defesa e têm velocidade nos dois atacantes. Precisamos trabalhar e focar na partida", terminou.