O Chelsea enfrentará o Bayern de Munique nesse dia 08/08 para ver quem garantirá uma vaga nas quartas de final da Champions League.

No jogo de ida, o Bayern fez bonito e conseguiu uma vitória por 3 a 0, complicando a vida da equipe inglesa.

No vídeo acima, você confere uma entrevista com o técnico 'blue' onde ele se mostra confiante e acreditará no Chelsea até o fim.

Será que a equipe inglesa conseguirá essa virada?