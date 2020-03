Falar de Felipe Melo é tratar de um dos jogadores considerados mais duros do futebol mundial nos últimos tempos.

Com 36 anos, o volante/zagueiro do Palmeiras vive sua reta final de carreira com papel de protagonista em um elenco treinado por Luxemburgo e recheado de bons atletas.

Disputou o Campeonato Espanhol entre 2004 e 2008, coincidindo com um Lionel Messi que começava a surgir e que se tornou um ídolo para Felipe Melo desde então.

"Ele é o melhor de sempre para mim. Não vi Maradona nem Pelé jogando. Vi Messi e é incrível. Cristiano Ronaldo é outro fenómeno, pode te fazer cinco goles, mas pode fazer cinco e ainda dar assistências. Ele é mais completo", comentou a 'Clarín'.

A longa entrevista ainda teve mais tempo para falar do argentino e da única forma vista por Felipe Melo para conter a habilidade do '10'.

"Leo é o único. Quando jogava com a Seleção Brasileira e tínhamos que enfrentá-lo, dizíamos: 'temos que pegar Messi cada vez um e ir revezando'. De outra forma, não é possível marcá-lo. Não falo de entrar para lesionar, mas faltas táticas para cortar seu ritmo. Senão, é impossível ", confessou Felipe Melo.