Na próxima partida, diante do Corinthians, domingo (14), no Maracanã, Arrascaeta completará 100 jogos com a camisa do Flamengo.

Confira no vídeo acima um trecho da entrevista coletiva do meia uruguaio, que ressaltou a alegria por atingir essa marca mas pediu foco nos três pontos contra a equipe alvinegra.