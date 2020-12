"Temos que tentar conquistar vitórias seguidas"

Dani Carvajal foi o encarregado de aniquiliar o Atlético de Madrid em mais um dérbi madrilenho e, como protagonista do dia, foi entrevistado por 'Movistar' no final do confronto. O jogador se referiu à qualidade do rival e ao que a equipe merengue tem pela frente.

"Estávamos enfrentando uma semana muito, muito complicada. O Atlético de Madrid estava impecável no campeonato e não para por aí. Temos que aproveitar e tentar conquistar vitórias consecutivas", disse ele. Sobre porque é que a equipe está melhor quando está em situação mais difícil, disse: “É difícil saber, mas é verdade que é uma temporada um pouco atípica, com lesões, acho que nunca conseguimos estar todos juntos e, com o passar dos jogos, atingimos nosso nível ótimo".

“Penso que, desde que Mateu apitou o início do jogo, se viu um Real que queria ir para o jogo e que tem sido a chave para a vitória. A equipe esteve pressionando, afogamos eles no seu campo, pressionamos, circulamos no último terço de jogo e, mesmo assim, eles tiveram duas ocasiões bastante claras e não concretizaram”, analisou em linhas gerais.

Ele também foi questionado sobre a situação de qualificação da equipe de Zinedine Zidane. Apesar da pressa moral de derrubar os rojiblancos, eles ainda estão à frente na tabela: "É claro. Ainda estamos numa fase muito inicial da Liga, mas se perdêssemos em casa, o Atlético nos escaparia e precisávamos ganhar".