O Real Madrid conseguiu ganhar de virada no jogo em El Alcoraz para satisfação da torcida merengue, embora o francês tenha feito uma autocrítica com o que se viu em campo.

“Não estávamos confortáveis, começamos regular, mas depois de 20 minutos já estávamos bem no jogo. Tínhamos que somar. Tínhamos que ganhar, isso é futebol. Temos que voltar a jogar bem o futebol, jogar com alegria novamente, como é o Real Madrid. Temos que estar felizes com o que fizemos", disse o treinador em entrevista coletiva.

O francês falou sobre a recuperação de sua equipe. “Quando o seu rival marca um gol nunca é fácil. Aí tivemos dificuldades, mas sabíamos que podíamos mudar o jogo e com personalidade conseguimos. Quando se perde por 1-0 é importante vencer no final e muito mais desta forma", analisou.

"Foi muito importante somar este sábado. Sabíamos das dificuldades ultimamente e é uma vitória muito importante. Era preciso somar, vencer e foi isso que fizemos. Aos poucos", disse Zidane.

Uma das perguntas era sobre Sergio Ramos. O francês foi porta-voz do Real Madrid e confirmou que o defesa foi operado neste sábado.

“Acho que ele está tranquilo. Ele estava no limite, a operação correu bem e agora está tranquilo com isso. No domingo ele vai voltar a trabalhar para estar conosco o mais rápido possível”, explicou.

Outro dos nomes próprios da coletiva de imprensa foi Marco Asensio: “Estou muito feliz. Muito bem, muito bem. Estou feliz com ele e com ele também. Sabíamos que vinha de uma longa lesão, mas está muito bem agora e esperamos que continue assim”, sentenciou.