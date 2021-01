Tempestade de neve impede avião do Real Madrid de decolar

Conforme noticiado pelo jornal 'AS', o avião que ia levar o Real Madrid a Navarra sofreu um atraso no que diz respeito à hora de decolagem. Os jogadores de futebol estão no avião há uma hora esperando para decolar.

No momento, o vôo parece impossível. Segundo os referidos meios de comunicação, a tempestade denominada 'Filomena' atingiu a capital espanhola com tanta força que o seu aeroporto principal, Adolfo Suárez-Madrid Barajas, foi obrigado a, no mínimo, atrasar os voos.

O estado das pistas está complicado. A neve e o gelo tornaram imprudente usá-las. Por isso, o avião que a expedição do Real Madrid deveria levar para Pamplona ficou pelo menos uma hora dentro do avião, sem poder decolar.

Segundo os meios de comunicação citados, existe mal estar no clube merengue com a LaLiga. Aparentemente, foi o órgão que insistiu que a equipe partisse nesta sexta-feira, em vez de viajar no sábado, conforme planejado, para ir e voltar no dia.

Desta forma, a LaLiga queria que os merengues evitassem o pior da tempestade, que deve piorar no sábado.

Ironicamente, minutos antes da notícia ser divulgada, o relato oficial do Real Madrid carregou um vídeo de seus jogadores subindo no avião pela passarela.