João Pedro, atual jogador do Tondela, jogou ao lado de Zlatan Ibrahimovic durante a sua passagem pelo LA Galaxy, da Major League Soccer.

O sueco é sinônimo de polêmicas e manchetes por onde passa, e nos Estados Unidos não foi diferente. Em uma entrevista ao jornal 'Record', João Pedro relembrou algumas das histórias que viveu ao lado de Ibra.

"Fomos jogar na casa do Houston Dynamo. Fizemos o 1-0, eles viraram para 2-1, fizemos o 2-2 nos últimos minutos e eles responderam com o 3-2", começou.

"No final do jogo, no vestiário, ele nos deu uma bronca e disse: ‘Pessoal, se for para vir para aqui para ir à praia, passear em Hollywood, digam, mas digam mesmo. Tenho 300 milhões na conta, uma ilha, não preciso disso para nada. O primeiro que me disser alguma coisa, eu mato, mas mato mesmo’”, revelou.