"Tenho muitas semelhanças com Koeman e quero seguir seu caminho"

O técnico da Nova Holanda, Frank de Boer, disse na sexta-feira que não pretende mudar o sistema de jogo da Seleção da Holanda deixada por seu antecessor, Ronald Koeman.

"Tenho muitas semelhanças com Ronald e quero continuar seu caminho, ele tem se saído muito bem nos últimos dois anos, então seria uma loucura se eu de repente dissesse que quero usar um novo sistema", disse De Boer durante a coletiva de imprensa realizada para apresentá-lo como treinador.

O técnico da "laranja mecânica" ainda não ligou para o atual treinador do Barcelona, ​​mas garantiu que ele está na lista de coisas pendentes para fazer.

Além disso, ele estava otimista quanto à preparação da seleção para a Eurocopa adiado para 2021. "Acho que um futuro brilhante nos aguarda. Koeman e o povo da federação começaram há alguns anos, temos um bom grupo e um bom plantel De Boer disse.

Após a contratação de Koeman pelo Barcelona, ​​a Royal Netherlands Football Association (KNVB em holandês) nomeou Dwight Lodeweges como técnico interino e decidiu encontrar um substituto.

Lodeweges continuará como treinador adjunto. Segundo a imprensa holandesa, Louis van Gaal informou o KNVB da sua disponibilidade, mas acabou por não ser escolhido. O diretor técnico da federação, Nico-Jan Hoogma, garantiu que a opinião dos jogadores nada teve a ver com a sua demissão.

De Boer negou sentir a pressão das vozes que apelam a um treinador com um perfil mais reconhecido. "Não me importa se fui o primeiro, o segundo ou o sexto. Estou feliz por ter conquistado a confiança (da federação) e não quero traí-la", disse ele.

O novo treinador garantiu que, há alguns anos, o próprio Van Gaal sugeriu que no futuro tentasse assumir as rédeas da seleção: "Perguntou-me se o queria porque pensava que o podia fazer bem".

"Tenho uma boa relação com Louis. Não é que nos falamos, mas se há algo, nos mandamos um e-mail ou mensagem", explicou.

A nomeação de De Boer, que conquistou quatro Eredivisies em sua época como técnico do Ajax, despertou críticas por seus fracassos com treinador fora do país. Foi despedido da Inter em 2016 e do Crystal Palace em 2017 pelos maus resultados, em ambos os casos antes da final da temporada.