Lista de esportistas mais bem pagos tem líder inédito

Pela primeira vez, um tenista é o esportista mais bem pago do mundo na lista da revista Forbes, iniciada em 1990. Roger Federer, que ganhou cerca de R$ 579 milhões (aproximadamente 106,3 milhões de dólares) nos últimos 12 meses, superou o trio de craques que formava o pódio: Messi, Cristiano Ronaldo e Neymar.

“A pandemia de coronavírus provocou cortes salariais para as estrelas do futebol Messi e Ronaldo, abrindo caminho para que um tenista se classificasse como o atleta mais bem pago no mundo pela primeira vez. Roger Federer é o arremessador perfeito para as empresas, resultando em um porrifólio incomparável de marcas de primeira linha no valor de US $ 100 milhões por ano para o grande tênis”, contou Kurt Badenhausen, editor sênior da Forbes.

A tenista japonesa Naomi Osaka se tornou a mulher mais bem paga na história, somando 37,4 milhões de dólares (aproximadamente R$ 194 milhões),.

Os dez atletas mais bem pagos:

1 – Roger Federer (tênis) – R$ 578,9 milhões

2 – Cristiano Ronaldo (futebol) – R$ 571,8 milhões

3 – Lionel Messi (futebol) – R$ 566,4 milhões

4 – Neymar (futebol) – R$ 520,1 milhões

5 – LeBron James (basquete) – R$ 480,3 milhões

6 – Stephen Curry (basquete) – R$ 405,2 milhões

7 – Kevin Durant (basquete) – R$ 348 milhões

8 – Tiger Woods (golfe) – R$ 339,3 milhões

9 – Kirk Cousins (futebol americano) – R$ 329,5 milhões

10 – Carson Wentz (futebol americano) – R$ 321,9 milhões