Tensão entre Mourinho e o Tottenham por outra contratação frustrada

De olho na próxima temporada, Mourinho quer fazer alguns ajustes no seu time e contratar vários jogadores para reforçar setores como o ataque ou o meio-campo. Era ai onde Meunier entraria.

O jogador do PSG até 30 de junho deste ano era um dos desejos do técnico português, que até conversou com o presidente Daniel Levy para que ele trabalhasse no assunto.

De acordo com o 'AS', o clima ficou quente clube, porque Mourinho ficou sem outro dos seus desejos, que chegaria grátis já que o lateral não renovou com o PSG.

O belga, finalmente, assinou com o Borussia Dortmund até 2024. Mou já estava em contato com Meunier há cerca de dois meses e Levy não avançou na operação, a conversa esfriou e o atleta decidiu ouvir outras ofertas.

Na cabeça de Mou, Meunier seria uma ótima contratação para o próximo ano e, ao final, o luso acabou perdendo mais um jogador da sua lista de desejos.