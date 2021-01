Tensão no Bayern de Munique por Lucas Hernández. AFP

Lucas Hernández tem contrato com o Bayern até 2024, mas a entidade estaria pensando em renovar seu contrato. Porém, essa questão teria gerado certa tensão no clube alemão, como conta o portal 'AS'. O diretor esportivo, Salihamidzic, teria pedido a Flick que dê mais espaço ao francês, mas o técnico prefere David Alaba e Jerome Boateng.