"Ter Eriksen e não utilizá-lo é um desperdício de talento"

Justo quando se completa um ano da sua chegada a Inter de Milão, Christian Eriksen vive um dos piores momentos da sua carreira. O dinamarquês não brilhou como o esperado e acabou sem ter tantas oportunidades.

Não caiu nas graças de Antonio Conte e, por isso, o técnico optou sistematicamente por outros nomes na hora de escalar o seu time titular.

Vários gigantes da Europa o acompanham de perto e Kasper Hjulmand, treinador da Dinamarca, deu a sua opinião sobre o jogador que conhece bem.

"Jogou muito pouco em todo o ano de 2020. Que fique no banco de reservas é um desperdício de talento. Espero que possa jogar mais nesse ano", reconheceu em declarações a 'Ekstra Bladet'.

O técnico da Seleção Dinamarquesa o vê em outro clube. "Acredito que tomará a melhor decisão. É algo que não me preocupa, mas a medida que o tempo vai passando, será mais complicado que recupere a melhor forma", analisou.

Até agora, Hjulmand vem contando com ele, mas as coisas poderiam mudar caso continue sem contar com minutos. É bem verdade que pela seleção sempre jogou em alto nível.